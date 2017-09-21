الجيش اليمني يسيطر على جبل الثبرة بشمال كهبوب

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر عسكرية أن الجيش مسنوداً بالمقاومة من قبائل الصبيحة، هاجم ظهرأمس الأربعاء مواقع الميليشيا الانقلابية شمال وشرق كهبوب، وتمكن من السيطرة على جبل الثبرة الاستراتيجي.

وأوضحت المصادر أنه واصلت القوات التقدم غرب وادي ثرك، وسيطرت على مواقع مطلة على خطوط إمداد الميليشيات شمال كهبوب .

وأشارت المصادرإلى أن قتلى الميليشيا تناثرت في الشعاب والأودية، بعد تقدم القوات والمقاومة، في حين أصيب جندي بجراح نقل على إثرها إلى المستشفى.

يذكر أن اللواء الثالث حزم التابع للجيش، هو من يقوم بالعمليات العسكرية بمناطق كهبوب، التي تتسم بوعورة التضاريس.