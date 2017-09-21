اتحاد التايكوندو يختتم دورة المدربين المتقدمة
اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو الدورة المتقدمة لمدربي التايكوندو كاروقي والتي أقيمت بمعهد إعداد القادة بالرياض بمشاركة 21 مدرباً من مدربي الأندية والهيئات بالمملكة .
وقد خضع المدربون للبرامج التالية :
الإعداد البدني – عبدالله الغنيم
التدريب الرياضي – متعب المطرفي
قانون التايكوندو – فايز السلولي ونايف الغامدي
اللائحة الفنية للمنافسات – ثامر السعران
التكتيك الفني – أكرم النور
الخطط والأساليب الحديثة – غازي الغانم
فيما تم إجراء لهم اختبارات في اللياقة للوقف على جاهزيتهم لياقي واختبارات في اللائحة الفنية وقانون التايكوندو والتدريب الرياضي .
وقد أشاد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد ثامر بن عبدالله السعران – المشرف على الدورة – بجودة وآلية عمل واحترافية معهد إعداد القادة في تنظيم وتجهيز الدورات والإشراف عليها مما يسهم في تطوير المدربين الوطنيين ، مهنئاً جميع المدربين على اجتياز هذه الدورة وخاصة مما نال درجة التفوق فيها وهما المدربان محمد النويصر وخالد الدهيمي .
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