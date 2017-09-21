بالأسماء .. انتشال 3 جثث غرقاً أثناء التنزه بغامد الزناد

محمد بن شقيه(صدى):

تمكنت فِرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة غامد الزناد بمنطقة الباحه من انتشال جثث ثلاثة اشخاص غرقاً بمستنقع مائي ” وكان الأشخاص قد توجهوا امس الاربعاء الى التنزه كعادتهم في ظل هطول الأمطار التي شهدتها المحافظة وورد بلاغ في الساعة 11 من مساء امس لفرقة الدفاع المدني وتم انتشال جثثهم متوفين ونقلها إلى المستشفى بالمحافظه لإكمال الإجراءات قبل تسليمهم لذويهم.

والمتوفين هم يوسف هندي شنان الغامدي 27 عام، و علي سعيد الغامدي 27 عام ، وفواز عبدالله حمود الغامدي 37 عام .