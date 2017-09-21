غادة عبدالرازق تثير الجدل بصورة على البحر
نشرت المصرية غادة عبد الرازق ، عبر حسابها الرسمي على تطبيق ” انستجرام ” ، صورة لساقها المكسورة والمغطاة بالجبس وهي تمدّها على أريكة الإسترخاء، بينما تستلقي تحت أشعة الشمس.
وعلّقت على الصورة ممازحةً: ” الجبس بياخد تان في الشمس “.
وأثار غادة بالصورة جدلاً واسعاً حيث انهالت التعليقات المتمنية لها دوام الصحة والعافية، بينما أشاد البعض بروحها الجميلة والممازحة رغم إصابتها المؤلمة .
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 346 ] نشر منذ 29 دقيقة
ويش علينا من الناس
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