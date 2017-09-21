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غادة عبدالرازق تثير الجدل بصورة على البحر

غادة عبدالرازق تثير الجدل بصورة على البحر
نورة الشهري(صدى):

نشرت المصرية غادة عبد الرازق ، عبر حسابها الرسمي على تطبيق ” انستجرام ” ، صورة لساقها المكسورة والمغطاة بالجبس وهي تمدّها على أريكة الإسترخاء، بينما تستلقي تحت أشعة الشمس.

وعلّقت على الصورة ممازحةً: ” الجبس بياخد تان في الشمس “.

وأثار غادة بالصورة جدلاً واسعاً حيث انهالت التعليقات المتمنية لها دوام الصحة والعافية، بينما أشاد البعض بروحها الجميلة والممازحة رغم إصابتها المؤلمة .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 346 ] نشر منذ 29 دقيقة

ويش علينا من الناس
ويش على الناس منا

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