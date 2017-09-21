انخفاض الذهب لأدنى مستوى في 3 أسابيع

عادل الحربي(صدى):

انخفض الذهب إلى أدنى مستوى خلال ثلاثة أسابيع متأثراً بارتفاع الدولار وزيادة احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأمريكية في ديسمبر، الأمر الذي سيخفف شهية المستثمرين نحو شراء المعدن الأصفر.

وثبّت الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة عند النطاق بين 1.00% و1.25% دون تغيير، مع إعلانه بدء تقليص حيازته الضخمة من الأوراق المالية في أكتوبر .

وانخفض سعر الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.6% إلى 1293.31 دولار للأوقية متراجعاً عن أدنى مستوى له منذ أواخر أغسطس عند 1295.65 دولار.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.39% إلى 1298.1 دولار للأوقية، وذلك في تمام الساعة 10:13 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.