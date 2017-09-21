أمين الشرقية: ذكرى اليوم الوطني وقفة فخر واعتزاز بالمجد الخالد

خالد الضبيبي(صدى):

رفع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير باسمه وباسم منسوبي أمانة المنطقة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأبناء الشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة .

ووصف الجبير في تصريح بهذه المناسبة، اليوم الوطني بالمناسبة العزيزة والغالية على نفوس ابناء الوطن، ووقفة فخر واعتزاز بالمجد الخالد الذي صنعه الآباء والأجداد على هذه الأرض الطاهرة ، وفي مقدمتهم الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ ، الذي كان مثالاً حقيقياً في الصبر ، والشجاعة والإقدام ، والحنكة والذكاء وبُعد النظر والتسامح .

وقال : يجدر بنا اليوم ونحن نعيش عبق هذه الذكرى الجميلة أن نتمسك بنهج الآباء والأجداد ، ونحرص ونحافظ على كل المنجزات والأمجاد وأن نعمل بجد واجتهاد لكي نسابق الزمن لنسطر صفحات أخرى مضيئة في تاريخ هذا الوطن الحبيب , منوهاً بأن ذكرى اليوم الوطني هي فرصة للتأكيد على أبناء الوطن على تلاحمهم والتفافهم حول قيادتهم الرشيدة وتجديد العهد والوفاء بينهم على مواصلة المسيرة وحمل الأمانة والمسؤولية لتظل ترفرف على هذا الوطن وعلى أبنائه رايات الأمن والاطمئنان والخير والرفاهية في ظل هذا الوطن المعطاء.

وأضاف يقول إن التاريخ يسجل بالفخر والاعجاب الدور البطولي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – في تحقيق وحدة ونهضة الوطن، وبالنهج الذي سار عليه ومن بعده أبناؤه الملوك وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ حيث تواصلت عطاءات التنمية والانجازات .

وأوضح أن هذه الذكرى الغالية تجعلنا نقف مع أنفسنا كي نقيّم أدوارنا كل في موقعه ، ونعمل جميعاً على تعزيز الإيجابيات ومحاربة السلبيات مهما كانت بسيطة وقليلة ، ناظرين بعينٍ فاحصة إلى المستقبل الزاهر الذي ننشده لهذه البلاد الغالية .

ونوه معالي أمين المنطقة الشرقية بالنهظة الكبيرة التي شهدتها المنطقة الشرقية على مدى السنوات الماضية وما تضمنته من مشروعات منها إنشاء طرق بلدية وربط محاور وسفلتة وأرصفة وإنارة وتطوير أحياء وتحسين شوارع وإنشاء جسور للمشاة وتصريف لمياه الأمطار والمشاريع الخدمية ، وإنشاء الحدائق والمتنزهات وملاعب الأطفال وتشجير الطرق وإنشاء الجسور والأنفاق , وتطوير الواجهات البحرية , وغيرها ولعل أبرزها موافقة مجلس الوزراء الموقر باعتماد مشروع النقل العام بحاضرة الدمام والقطيف الذي سيشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ، إضافة إلى إنشاء الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية ، والأهم هو رؤية 2030 ، التي ستحقق قفزة تنموية وتدشن مرحلة جديدة في الاقتصاد السعودي .