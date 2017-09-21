أب يصعق ابنه حتى الموت لتأديبه

عمان(صدى):

أقدم أب أردني على قتل نجله صعقاً بالكهرباء من أجل تأديبه .

وفي التفاصيل أنه تم نقل فتى يبلغ من العمر 14عاماً إلى مستشفى التوتنجي الحكومي في عمان، وتبين أنه توفي بسبب تعرضه لصعقة كهربائية.

وخلال التحقيق معه قال الوالد إن ابنه تعرض لمسّ كهربائي أثناء اللعب. وعلى الإثر تم تشكيل فريق للتحقيق بالحادثة وتوصل المحققون إلى وجود شبهة جنائية.

ومع التوسع في التحريات والعثور على الأدلة اعترف الأب بأنه عرّض ابنه لصعقة كهربائية لأنه أراد تأديبه.