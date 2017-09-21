والد الطالبة ” ممثلة سناب ” يروي تفاصيل الواقعة

سالم المطيري(صدى):

روى والد الطالبة ” ميار” التي ادعت إيقافها من مديرة إحدى المدارس بالقصيم؛ لممارستها هواية التمثيل عبر تطبيق ” سناب شات ” ، تفاصيل الواقعة والتطورات الجديدة بها، لافتاً إلى أن ما يتناقله البعض عن ظهور ابنته بشكل غير لائق في الأدوار التمثيلية التي تؤديها غير صحيح بالمرة، لأنها لا تخرج بشكل غير لائق.

وقال والد ميار، إن ابنته ترفض الذهاب إلى المدرسة بعد المعاملة السيئة التي وقعت لها من قِبل مديرة المدرسة والمرشدة وإحدى الإداريات، مشيراً إلى أن والدتها حاولت احتواء الأمر وذهبت إلى المدرسة للحديث مع مديرة المدرسة والإدارية بشأن الواقعة، حيث دخلت معهما في جدال كاد أن يصل إلى حد العراك.

وأضاف الأب أن ابنته (9 أعوام)، عزفت عن الطعام؛ بسبب دخولها في حالة نفسية سيئة جراء الواقعة، داعياً الجهات المعنية إلى التدخل وحل المشكلة ومحاسبة المخطئين.