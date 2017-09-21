والد الطالبة ” ممثلة سناب ” يروي تفاصيل الواقعة
روى والد الطالبة ” ميار” التي ادعت إيقافها من مديرة إحدى المدارس بالقصيم؛ لممارستها هواية التمثيل عبر تطبيق ” سناب شات ” ، تفاصيل الواقعة والتطورات الجديدة بها، لافتاً إلى أن ما يتناقله البعض عن ظهور ابنته بشكل غير لائق في الأدوار التمثيلية التي تؤديها غير صحيح بالمرة، لأنها لا تخرج بشكل غير لائق.
وقال والد ميار، إن ابنته ترفض الذهاب إلى المدرسة بعد المعاملة السيئة التي وقعت لها من قِبل مديرة المدرسة والمرشدة وإحدى الإداريات، مشيراً إلى أن والدتها حاولت احتواء الأمر وذهبت إلى المدرسة للحديث مع مديرة المدرسة والإدارية بشأن الواقعة، حيث دخلت معهما في جدال كاد أن يصل إلى حد العراك.
وأضاف الأب أن ابنته (9 أعوام)، عزفت عن الطعام؛ بسبب دخولها في حالة نفسية سيئة جراء الواقعة، داعياً الجهات المعنية إلى التدخل وحل المشكلة ومحاسبة المخطئين.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34202 ] نشر منذ 22 دقيقة
دبروا حالكم ,,
,, دامكم تركتوا الخيط والمخيط ، والحبل على الغارب دون رقابه ,, تحملوا مآلكم ,,
كان زمان[ عدد التعليقات: 1459 ] نشر منذ 19 دقيقة
يارجل أعرف ربي بنتك زين …
وبعدين أطلب الجهات المعنية إلى التدخل وحل المشكلة ومحاسبة المخطئين ..
فعلاً .. البعض لا يستحق أن يكون أب ……
سعيداان[ عدد التعليقات: 1282 ] نشر منذ 16 دقيقة
مثل هذه المديرة والأدارية هم سبب نفسيات أبنائنا وكرههم للمدارس