نايف السالم(صدى):

شهد المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة لخدمة الحجاج بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أمس الأول ، حفل اختتام فعاليات المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة الذي نفذته جمعية الكشافة العربية السعودية ، بحضور نائب المشرف العام على المعسكرات مدير تعليم المدينة ناصر بن عبدالله العبدالكريم , وقائد عام معسكرات الخدمة العامة الدكتور صالح بن رجاء الحربي , ووكيل وزارة التعليم لشؤون المباني المهندس يونس بن عمر البراك .

وبدئ الحفل الذي أقيم على مسرح إدارة التعليم بآيات من القران الكريم ، ثم كلمة لنائب المشرف على المعسكرات مدير تعليم المدينة ناصر العبدالكريم استعرض خلالها الأعمال التي قدمها أفراد المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة والنجاح الذي حققه المعسكر من خدمة للحجاج خلال فترة تواجدهم بالمدينة المنورة بالشراكة مع الجهات الحكومية والخدمية العاملة بالحج .

بعدها اطلع الجميع على عرض مرئي لأعمال المعسكر ثم كلمة للمشرف على معسكرات الخدمة الدكتور عبدالله الفهد أكد خلالها على النجاح الذي تحقق من معسكرات الخدمة بالمشاعر المقدسة والمدينة المنورة و أن نجاح عمليات تفويج أكثر من 800 ألف حاج في المشاعر دليل على ما يمتلكه أفراد الكشافة من خبرات مميزة في إدارة الحشود.

وأضاف الفهد أن معسكر خدمة الحجاج بالمدينة قدم خدمات جليلة للحجاج أثناء تواجدهم بالقرب من الحرم النبوي الشريف ومساجد المدينة ، معرباً عن شكره للقطاعات الكشفية المشاركة.

بعدها تم تكريم الجهات المشاركة والداعمة لأعمال المعسكر بالإضافة إلى تكريم القادة والكشافة والجوالة المشاركين .