الصحة تلغي تراخيص 131 عيادة وتحيل 9 أطباء للتحقيق

نايف السالم(صدى):

أغلقت وزارة الصحة وألغت تراخيص 131 عيادة أسنان بجدة والرياض بعد تسجيل حملات رقابية عدة مخالفات طبية وإدارية بشأنها، كما أحالت 9 أطباء وفنيين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم في اتهامهم بالتزوير في وثائقهم وبياناتهم الرسمية.

ونفذت الصحة جولات رقابية على عيادات ومستشفيات الأسنان بمختلف مناطق المملكة مطلع الشهر الجاري وأسفرت عن إغلاق أكثر من 43 عيادة أسنان في جدة وحدها و65 أخرى في الرياض، إلى جانب إلغاء التراخيص الطبية لـ23 عيادة أسنان؛ بسبب مخالفات في الإجراءات والتلوث الصحي واستخدام أدوات غير سليمة طبياً وتشغيل أطباء غير مختصين بعمليات جراحية في الأسنان، وفقاً لـ ” عين اليوم “.

ولفتت مصادر إلى أن الحملة رفعت نسبة الإشغال بالعيادات الرسمية بعد غلق عدد كبير من العيادات الخاصة، موضحةً أن مسئولي العيادات الرسمية اتخذوا خطوات فعلية للحد من الزحام وتكدس المرضى داخلها.