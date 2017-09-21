الإهمال الطبي في ” الشميسي ” يهدد قدم مواطنة بالبتر

حمود العنزي(صدى):

تدهورت حالة سيدة أدخلت إلى مستشفى الشميسي بالرياض قبل 7 أشهر لعلاجها من آثار سقوط على الأرض، بسبب الإهمال طبي، مما قد يؤدي إلى فقدانها قدمها، بعد توقف الدماء فيها واسودادها.

وقال محمد عبدالرحمن، ابن السيدة المريضة، إن والدته تعرضت لإهمال طبي في العناية بها بمستشفى الشميسي، أدى إلى ازدياد حالتها سوءاً، حتى أصبحت قدمها سوداء.

وأوضح أنه نقل والدته إلى مستشفى الحياة، ولاتزال موجودة هناك، دون أن تتحسن حالتها، مبيناً أن العديد من المستشفيات رفضت استقبالها.

من جهته ناشد الفنان فايز المالكي الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني، الموافقة على نقلها إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض لتلقي العلاج.