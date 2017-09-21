بالصور.. عنف وشغب في هاييتي إحتجاجاً على زيادة الضرائب

بورت أوبرنس(صدى):

تعرضت شوارع هاييتي لأعمال عنف أعقبت مظاهرات ، احتجاجا على ارتفاع الضرائب على السلع اليومية.

واندلعت أعمال الشغب في هاييتي عقب شن هجمات على عدد من الشركات فى العاصمة ” بورت أوبرنس ” واشتباك المتظاهرين مع قوات شرطة مكافحة الشغب، التى أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات تحذيرية فى الهواء.

وكان المشرعين فى هايتى وافقوا مؤخرا على ميزانية لزيادة الضرائب المفروضة على عدد من المنتجات، وذلك فى الوقت الذى بدأت تقل فيه المساعدات الأجنبية للبلاد، مشيرة إلى أن هذا يأتى أيضًا فى الوقت الذى تبذل فيه هايتى جهودها للتعافى من آثار إعصار ” إرما ” الذى ضربها وتسبب فى غمر المزارع بمياه الأمطار الغزيرة وتضرر نحو 18 ألف شخص.