بالصور.. السيول تضطر الدفاع المدني لإغلاق طريق صبيا-العدايا

حسن الجعفري(صدى):

توقفت حركة المرور على طريق كوبري صبيا – العدايا أمس الأربعاء، وتعطل المواطنين لهطول الأمطار وجريان السيول التي تسببت في إغلاقه.

وانتقل الدفاع المدني إلى الموقع وقام بنشر اشرطة وعلامات تحذيرية ومنع المركبات من المرور حفاظا على سلامتهم جراء ارتفاع منسوب المياه بالتحويلة المؤقتة وخطورة الكوبري لصيانته.

كما تم إقفال كوبري العدايا المغلق منذ عام للصيانة لكنها لم تنفذ حتى الآن وطمرت السيول التحويلة المؤقتة وحرمت الموظفين والطلاب من العبور، وكذلك المرضى والمراجعين والحالات الطارئة من الوصول الى مستشفى صبيا العام.

وناشد الأهالي بضرورة فتح الطريق بصفة عاجلة للوصول إلى أعمالهم وقضاء احتياجاتهم من محافظة صبيا.

وأوضح محافظ صبيا علي بن موسى زعله بأنه تم تكليف لجنة الأودية والعقوم بالوقوف على الكوبري وإعداد محضر بمعاناة المواطنين ومخاطبة إدارة الطرق والنقل بمنطقة جازان بتكليف فريق فني للمعاينة على الطبيعة واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الوضع.