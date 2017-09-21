” تحلية المياه ” تستعد للاحتفال باليوم الوطني 87

سعيد العجل(صدى):

أنهت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة كافة أعمالها للاحتفال باليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية، والذي يوافق 23 سبتمبر والذي يصادف يوم السبت القادم الموافق ٣-١-١٤٣٩هـ، بتهيئة كافةمواقع المؤسسة المبنى الخارجي والذي سيتم عليه عرض مرئي بمناسبة اليوم الوطني وكذلك المواقع التي سيتم نشر الأعلام فيها ومظاهر الزينة والفرح والابتهاج بهذه المناسبة.

وأوضح مدير عام الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سلطان العتيبي بأن معالي محافظ التحلية المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي قد وجه بالاستعداد للاحتفال لليوم الوطني 87 للمملكة

وقال العتيبي بدأت المؤسسة بالاستعداد والتجهيز لليوم الوطني وذلك من خلال تجهيز الانارة، وعمل عدد من اللوحات الخاصة باليوم الوطني، وكذلك عمل عدد من البنرات ووضعها على مبنى المؤسسة.