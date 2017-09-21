بيونج يانج ساخرة من تهديد ترامب: أحلام كلاب

نيويورك(صدى):

استهزأ وزير خارجية كوريا الشمالية بتهديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بتدمير بلاده ووصفه بأنه ” نباح كلب ” ، مؤكدا ان بيونج يانج لن يردعها هذا الخطاب.

وشن ترامب أول أمس الثلاثاء، فى خطاب نارى هو الأول له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هجوما حادا على بيونج يانج، متوعدا كوريا الشمالية بـ ” تدميرها بالكامل ” إذا ما هددت الولايات المتحدة.

وأضاف أيضا أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون ” انطلق فى ” مهمة انتحارية له ولنظامه “.، وما أن وصل وزير خارجية كوريا الشمالية رى يونغ-هو ، الأربعاء إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى انهالت الاسئلة عليه من الصحفيين حول خطاب ترامب.

ورد رى يونغ-هو فيما كان يدخل فندقه فى نيويورك قائلا ” هناك مثل يقول ان القافلة تسير والكلاب تنبح “.

وأضاف ” إذا كانوا يحاولون أحداث صدمة لنا بصوت نباح كلب فانهم بلا شك لديهم احلام كلاب “.