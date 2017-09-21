انخفاض تكلفة المعيشة يُبقي التضخم بالنطاق السالب للشهر الثامن على التوالي

علي القحطاني(صدى):

سجل معدل التضخم انخفاضاً بنسبة 0.1 % في شهر أغسطس الماضي لعام 2017، ليظل في النطاق السالب للشهر الثامن على التوالي منذ مطلع العام الحالي.

كان معدل التضخم قد سجل في يناير 0.4%- مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وانخفض في شهر فبراير الماضي بنسبة 0.1%-. ووصل إلى 0.4%- في شهر مارس. واستمر في شهر أبريل في النطاق السالب لينخفض بنسبة 0.6%-، و0.7%- لشهر مايو، إلى جانب تراجعه في شهر يونيو بنسبة 0.4%- و0.3%- في يوليو الماضي.

ونشرت الهيئة العامة للإحصاء، تحت عنوان (الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر أغسطس 2017)، أن التضخم جاء بالسالب للشهر الثامن، إثر انخفاض ثمانية أقسام، تصدرها قسم الترويح والثقافة بنسبة تصل إلى 2.8% في التغيير السنوي للمعيشة، وتلاهما قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.8%-، والنقل بنسبة 1.6%-، إلى جانب المطاعم والفنادق بنسبة 1.4%-.

كما انخفض قسم الملابس والأحذية بنسبة 1%، وتأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بالنسبة نفسها، وقسم الصحة بنسبة 0.2%-، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5%-.

على الجانب الآخر ارتفعت باقي الأقسام الأربعة للتضخم. وتصدرهم قسم التبغ بنسبة 100.2%، والاتصالات بنسبة 1.6%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.2%.