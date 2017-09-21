مقتل وإصابة 11 شخصاً في مظاهرات توجو

لومي(صدى):

قتل شخص وأصيب 10 اخرون على الأقل خلال المظاهرات التى نظمتها المعارضة أمس الأربعاء، فى توجو احتجاجا على مشروع قانون يسمح للرئيس الحالى فوريه جناسنجبا بالبقاء فى منصبه إلى الأبد.

ووجه وزير الأمن الكولونيل ديمهام ياراك اتهاما لعناصر المعارضة باستغلال المظاهرات لادخال أسلحة ، مشيرة إلى أن هذه المظاهرات تأتى اثر تأييد العناصر الموالية فى الحكومة داخل البرلمان أمس الثلاثاء لمشروع القانون الذى يجب ان يطرح فى استفتاء شعبى، حسبما ذكرت شبكة ” ايه بى سى نيوز ” الأخبارية الأمريكية.

يشار إلى أن فوريه جناسنجبا يتولى مقاليد السلطة فى توجو منذ وفاة والده عام 2005.