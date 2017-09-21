بالفيديو.. مرابطو الحد الجنوبي يواصلون بطولاتهم.. أحدهم يلقن حوثياً الشهادة

راشد آل شريه(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطعاً مصوراً يظهر أحد المرابطين بالحد الجنوبي وهو يلقن الشهادة لمسلح حوثي ملقى على الأرض وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأظهر المقطع المتداول ثلاثة من المرابطين بالحد الجنوبي وهم يتصدون لهجوم حوثي قبالة الحد الجنوبي في نجران، فيما يقوم أحدهم قيل إنه الملازم أول مشعل بن فلاح بن حثلين، بتلقين مسلح حوثي سقط على الأرض إثر إصابته في المواجهات، الشهادة قبل أن يتوفى بقليل.