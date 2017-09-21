اليمن تلقن قطر هزيمة ثقيلة في عقر دارها

نواف السالم(صدى):

رغم أن اليمن تصارع الانقلابيين وتئن تحت وطأة إجرامهم، فقد حقق المنتخب اليمني للناشئين فوزا مهما وغاليا على المنتخب القطري بنتيجة 6/1 في تصفيات المؤهلة لكأس آسيا اليوم في الدوحة.

وسجل منتخب اليمن هدف التعادل بواسطة اللاعب سلطان ثابت بعد أن تقدم منتخب قطر بهدف في الشوط الأول ليستعيد المنتخب اليمني زمام الأمور وينهي الشوط الأول متقدما، بهدفين مقابل هدف.

وتميز المنتخب اليمني في الشوط الثاني حيث ظهر بمستوى رائع تمكن من خلاله تعزيز نتيجة المباراة بتسجيل أربعة أهداف عبر اللاعبين أسامة البعداني وتامر سنان واسامة البعداني وحمزة محمد .

بدوره هنأ سفير المملكة في اليمن محمد آل جابر المنتخب اليمني بمناسبة فوزه الساحق على قطر.

ونشر آل جابر تغريدة عبر حسابه في ” تويتر ” قال فيها : نبارك للمنتخب اليمني انتصاره على قطر بفوز ساحق ومستحق، متمنيا للرياضة والشباب اليمني مزيدا من التقدم وأن يحصنوا من تجنيد المليشيات المتطرفة.