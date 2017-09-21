التعليم والصحة تقرران صرف علاوة العام الجديد مع راتب محرم

حمود العنزي(صدى):

قررت كل من وزارتي التعليم والصحة صرف علاوة العام 1439هـ لمنسوبيهما مع راتب محرم القادم.

وعممت وزارة الصحة اعتماد منح الموظفين على سلم رواتب الموظفين العام والمستخدمين والعمال بالوزارة ومستشفياتها ومراكزها الصحية الذين يشغلون مراتبهم الحالية حتى نهاية ذي الحجة 1439هـ، إضافة إلى اعتماد منح العلاوة للموظفين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية، وفقاً لـ ” عكاظ “.

ويتضمن تعميم وزارة التعليم منح الموظفين والمستخدمين والعاملين على بند الأجور وشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف التعليمية العلاوة السنوية للمستحقين، بنقلهم إلى الدرجة التالية المثبتين عليها وفق سلم الرواتب اعتباراً من 1439/1/1هـ، حسب ” عكاظ “.