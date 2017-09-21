المملكة تستعرض جهودها لمكافحة العنف المنزلي بالأمم المتحدة

نيويورك(صدى):

استعرض ممثل المملكة بالأمم المتحدة جهودها في حماية المجتمع من العنف المنزلي عامة والعنف ضد المرأة خاصة.

وقال المستشار خالد منزلاوي في مقر الأمم المتحدة: ” نقدر جميع الجهور الدؤوبة المبذولة في سبيل انهاء العنف ضد النساء، واسمحوا لي أن اوجز لكم الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في هذا المجال.

وأردف منزلاوي : ” تبذل المملكة العربية السعودية جهودا كبيرة لحماية حقوق الاسرة بشكل عام والنساء والفتيات بشكل خاص فقد اقرت حكومة بلادي تشريعات تجرم العنف المنزلي وكل شكل من اشكال الاستغلال او اساءة المعاملة الجسدية او النفسية او الجنسية او التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر بما له عليه من ولاية او سلطة او مسؤولية، او بسبب ما يربطهما من علاقة اسرية او علاقة اعالة او كفالة او وصاية او تبعية معيشية ”

وأضاف : ” يوقع القانون عقوبات قاسية بحق مرتكبي هذه الجرائم كما خصصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقما خاصا للتبليغ عن قضايا العنف الاسري ضد الاطفال الذين لم يتجاوز اعمارهم ثمانية عشر عاما والمرأة ايا كان عمرها، يقوم عليه مختصون في هذا المجال بمتابعة الحالات الواردة لديهم بكل سرية ودون ان يتسبب ذلك بأذى للشخص المعنف، كما يتم تقديم جميع الخدمات للشخص المعنف بما في ذلك إعادة التأهيل الجسدي والنفسي، وتخصيص دور لإيواء النساء الللاتي لا يملكن مسكناً حماية لهن من إيذاء أقاربهن.

واختتم مشدداً ” يود وفد بلادي التأكيد على تعاون المملكة الدائم مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في كل ما من شأنه حماية هذه الفئة الغالية من المجتمع وإيقاع العقوبات الرادعة في حق مرتكبي الجرائم بحقهم ومعالجة الآثار النفسية السلبية للضحايا “.