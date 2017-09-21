بالفيديو.. خادم الحرمين مداعباً لاعبي الأخضر: بلعب معكم بعدين

ماجد محمد(صدى):

داعب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- أبناءه لاعبي المنتخب الوطني أثناء استقباله لهم برفقة رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ وعدد من مسؤولي المنتخب.

وقال خادم الحرمين الشريفين للاعبين إنه سيلعب معهم؛ مؤكداً أنه كان يلعب كرة القدم في فترة سابقة: ” بلعب معكم بعدين؛ كنا لاعبين كورة “.

كان خادم الحرمين الشريفين قد التقى اللاعبين أمس الأربعاء في الديوان الملكي في مدينة جدة، وحثهم على تقديم أفضل ما يستطيعون وأوصاهم بأن يمثلوا المملكة خير تمثيل داخل الملعب وخارجه.