بالصور.. انتشال جثث 3 أطفال من مستنقع بالليث

نايف السالم(صدى):

انتشلت فِرق الإنقاذ بالدفاع المدني في محافظة الليث أمس الأربعاء، جثث لأطفال ثلاثة مفقودين أبلغ عنهم والدهم باختفائهم بالقرب من مستنقع مائي أثناء سقوط الأمطار التي شهدتها منطقة مكة المكرمة أول من أمس الثلاثاء.

كانت الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني تلقت بلاغاً تقدم به والد ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات بفقدانهم بالقرب من غدير، وسارعت للتعامل مع اليلاغ، لافتةً إلى أنه بعد ساعات من البحث عثر على جثثهم في حفرة كبيرة امتلأت بمياه الأمطار تبعد عن منزل الأسرة نحو نصف كيلومتر.

وتم نقل جثث الأطفال الثلاثة لتسليمهم إلى ذويهم بعد اتخاذ اللازم.