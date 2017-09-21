الجبير: إنهاء أزمة قطر بيدها والحل سيكون خليجياً

نيويورك(صدى):

التقى معالي وزير الخارجية عادل الجبير، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك،مصرحاً بعد اللقاء بأن حل الأزمة مع قطر بيد الدوحة نفسها، وإنها بدأت بسبب عدم التزام قطر بوقف دعم الإرهاب والتدخل بالشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وأضاف الجبير أن على قطر الالتزام بالمعايير الدولية واتفاق الرياض وأن مفتاح حل الأزمة سيكون داخل البيت الخليجي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بحث مع الوزير الجبير التطورات الأخيرة، في اليمن، وسوريا، والعراق، وميانمار، والعلاقات الوثيقة بين المملكة والأمم المتحدة، التي تعتبر شريكاً لها وداعماً لمبادراتها.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي.