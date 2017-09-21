جزيرة إرومانجو بالمحيط الهادي تتعرض لزلزال بقوة 6,4 ريختر

واشنطن(صدى):

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.4 درجة جزيرة إرومانجو فى فانواتو بالمحيط الهادى أمس الخميس ، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجى الأمريكية.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع فى وسط الجزيرة، وهى رابع أكبر جزر فانواتو، الساعة 0709 صباح الخميس ، وكان على عمق كبير بلغ 200 كيلومتر وهو ما من شأنه أن يضعف تأثيره.

يذكر أن عدد سكان الجزيرة لا يتجاوز 2000 نسمة.

ويقع أرخبيل فانواتو إلى الشرق من استراليا فى المحيط الهادى على ما يسمى حلقة النار وهو معرض دوما للزلازل.