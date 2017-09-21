مليون دولار من مؤسس ” فيسبوك ” لصالح ضحايا زلزال المكسيك

واشنطن(صدى):

تبرع مارك زوكربيرج مؤسس الفيس بوك بمليون دولار لدعم جهود الإغاثة للمكسيك، بسبب الزلزال المدمر الذى أدى إلى وقوع العديد من الضحايا.

وكتب على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك ” ، ” أن افكاري مع كل المتضررين من الزلزال في المكسيك. يساهم فيسبوك بمبلغ 1 مليون دولار في دعم جهود الاغاثة على ارض الواقع. ونحن أيضا شركاء مع شركة UNICEF للت رفع عن الرسوم على جميع التبرعات لمنظمتهم التي تم صنعها من خلال ادواتنا التي ستذهب الى جهود الانعاش في المكسيك. شكرا للجميع في المجتمع الذي يقوم بدورهم لمساعدة الناس على التعافي “.

وكان قد ضرب المكسيك ليل الأربعاء، زلزال قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، وتسبب فى انهيار العديد من المبانى، كذلك انهيار مدرسة للأطفال قتل فيها 21 طفلا وفقد نحو 20 آخرين.