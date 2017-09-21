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  3. المريسل: قد يشارك لاعب بكأس العالم من المواليد

المريسل: قد يشارك لاعب بكأس العالم من المواليد




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2036 ] نشر منذ 31 دقيقة

دول الخليج اكثر الاعبيين مجنسين ولا منهم منتخب واحد وصل لكاس العالم ،

الوضع لحد الحين ليس واضح من هدف التجنيس هل يبونهم مثل اعداد القبائل فهذي صعبه ، المجنس بكره يشوف له دوله ثانيه ياخذ جنسيتها لانه تعود ، الصراحه اهني مواطنين الدول من يعتز بدولته وترابها

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