المريسل: قد يشارك لاعب بكأس العالم من المواليد

الأربعاء 20
سبتمبر
دول الخليج اكثر الاعبيين مجنسين ولا منهم منتخب واحد وصل لكاس العالم ،
الوضع لحد الحين ليس واضح من هدف التجنيس هل يبونهم مثل اعداد القبائل فهذي صعبه ، المجنس بكره يشوف له دوله ثانيه ياخذ جنسيتها لانه تعود ، الصراحه اهني مواطنين الدول من يعتز بدولته وترابها
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
،[ عدد التعليقات: 2036 ] نشر منذ 31 دقيقة
دول الخليج اكثر الاعبيين مجنسين ولا منهم منتخب واحد وصل لكاس العالم ،
الوضع لحد الحين ليس واضح من هدف التجنيس هل يبونهم مثل اعداد القبائل فهذي صعبه ، المجنس بكره يشوف له دوله ثانيه ياخذ جنسيتها لانه تعود ، الصراحه اهني مواطنين الدول من يعتز بدولته وترابها