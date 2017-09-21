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    سبتمبر

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  3. لقاء مع الامير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر

لقاء مع الامير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر




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