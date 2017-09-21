تركي آل الشيخ يعفي وكيلي الشئون المالية والفنية من منصبيهما
قرر رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة، الأستاذ تركي آل الشيخ، إعفاء وكيل الشئون المالية والإدارية الأستاذ عبد الله الغامدي من منصبه، وتكليف وكيل الهيئة الأستاذ عبد الإله الدلاك بمهامه.
كما قرر إعفاء وكيل الشئون الفنية والاستثمار، المهندس سعد اللذيذ من منصبه، وتكليف المهندس عبد الرحمن القضيب بالقيام بمهامه.
يأتي ذلك ضمن خطة رئيس مجلس إدارة الهيئة لإعادة هيكلة الجهاز ليكون قادرا على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 1 ساعة
يعجبني رؤية ٢٠٣٠ يمكن بعد يصفي هيئة الرياضة ويسكرها عقب مايشفطها ويقول مانحتاجها تبذير
ابوسليمان12345[ عدد التعليقات: 346 ] نشر منذ 50 دقيقة
يااااااااااليل هياط المدير الجديد
قبل خمس سنوات محد يعرفه وتغريداات مصيبه
والبرم اعلى منصب رياضي
الله يعين
ابوسليمان12345[ عدد التعليقات: 346 ] نشر منذ 50 دقيقة
والبرم= اليوم