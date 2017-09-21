تركي آل الشيخ يعفي وكيلي الشئون المالية والفنية من منصبيهما

نواف السالم(صدى):

قرر رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة، الأستاذ تركي آل الشيخ، إعفاء وكيل الشئون المالية والإدارية الأستاذ عبد الله الغامدي من منصبه، وتكليف وكيل الهيئة الأستاذ عبد الإله الدلاك بمهامه.

كما قرر إعفاء وكيل الشئون الفنية والاستثمار، المهندس سعد اللذيذ من منصبه، وتكليف المهندس عبد الرحمن القضيب بالقيام بمهامه.

يأتي ذلك ضمن خطة رئيس مجلس إدارة الهيئة لإعادة هيكلة الجهاز ليكون قادرا على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.