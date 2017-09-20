النقل: منع 22 مقاولا من الدخول في منافسات الوزارة

علي العنزي(صدى):

وقف معالي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب اليوم الاربعاء الموافق ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٨ه يرافقه سعادة وكيل الوزارة للطرق المهندس ماجد بن رافد العرقوبي ووكيل الوزارة المساعد للمشاريع المهندس عبدالله بن سليمان السليمان ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل المهندس تركي بن الحميدي الشمري وعدد من المهندسين على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في منطقة حائل.

شملت الجولة الاطلاع على سير العمل في مشروع تنفيذ نفق النقرة وأكد معاليه على المقاول بضرورة زيادة وتيرة العمل والانتهاء وفق الخطة الزمنية المعتمدة. حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع 65% ومن المتوقع إنهائه بالكامل بنهاية عام 2018.والمشروع عباره عن نفق يشمل جسرين تقاطع مع شارعي الامير سعود بن عبدالمحسن والعريفي. وستكون المشروع من مسارين كل مسار اربع حارات بطول2 كلم تقريبا مع طرق خدمة في الاتجاهين وتكمن أهمية المشروع في ربط الأحياء شمال الطريق الدائري مع الاحياء الجنوبية مع حرية الحركة على الطريق الدائري.

كما وقف معاليه على مشروع تقاطع المطار وتقاطع 14 على الدائري والذي يأتي ضمن مشروع الاعمال التكميلية لمشروع طريق حائل الدائري. ونظرًا لبطء سير العمل وتعثر المقاول لأسباب تعود له وبعد استنفاد كافة الإجراءات النظامية ومنح المقاول العديد من الفرص لتنفيذ الاعمال ضمن نطاق العمل الا ان الوزارة لم تجد اي جدية وتجاوب من المقاول لذا وجه معاليه بسحب المشروع فورا من المقاول و طرحه في منافسة عامة وتنفيذه على حسابه وفق النظام.

بعد ذلك توجه معاليه للقاء صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة حائل بمكتب سموه وتخلل اللقاء بحث مشاريع الوزارة في المنطقة الحالية والمستقبلية

كما التقى معاليه بأعضاء اللجنة الرئيسيّة بمجلس المنطقة

وفي نهاية الجولة، أوضح المهندس الخلب، أن مشروعات الوزارة في المنطقة تحظى بمتابعة شخصية و مستمرة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل وتوجيهات سموه الدائمة ان يكون التنفيذ بمستوى عال من الجودة وبتوجيهات مباشرة من معالي وزير النقل الاستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان الذي وجه بسرعة حل جميع المشكلات التي تعترض تنفيذ المشروعات بالمنطقة.

وأكد معاليه ان الوزارة ستتعامل بحزم مع جميع المقاولين ولن تقبل اي تاخير في تنفيذ المشاريع لأسباب تعود للمقاولين وأنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية بمافي ذلك سحب المشروع وتنفيذه على حساب المقاول.موضحا ان الوزارة قد أدرجت عدد 22 مقاولا يمنع دخولهم في اي منافسة تطرح لمشروعات الوزارة وذلك بسبب تعثرهم في مشاريع متعاقد عليها.

الجدير ذكره ان الوزارة افتتحت في منطقة حائل هذا العام 2017 عدد من الطرق للحركة المرورية بلغت ( 21 ) مشروع بإجمالي أطوال تقدر بحوالي 300 كم. اضافة الى 6 تقاطعات علوية. كما تنفذ وزارة النقل حاليا العديد من المشروعات الحيوية في المنطقة يبلغ عددها ( 27 ) مشروع وبطول اجمالي ( 940 ) كلم تتنوع مابين جسور ومنشآت وطرق سريعة ومزدوجة ومفردة. وأجمالي الطرق في المنطقة اكثر من ( 4000) كلم تحت عقود الصيانة.