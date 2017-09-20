الدفاع البريطانية تكشف تفاصيل اتفاقية تعاون عسكري مع المملكة

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الدفاع البريطانية، الأربعاء، عن توقيعها اتفاقية جديدة مع الحكومة السعودية، للتعاون العسكري والأمني.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الرسمي ” يو كاي ديفنس جورنال ” أن الاتفاقية تم توقيعها في جدة، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مع وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون.

ونقل الموقع البريطاني عن ” فالون ” أن ” أمن الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، يمثل أهمية فائقة لأمن المملكة المتحدة ” . وقال: ” أنا سعيد للغاية لتوقيعي مع سمو ولي العهد السعودي اتفاق التعاون الأمني والعسكري ” .

وجاء في البيان الصادر عن الحكومة البريطانية عن الاتفاقية الجديدة: ” ستعمل الاتفاقية الجديدة على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على مستوى القطاع الأمني والدفاعي ما سيمكن المملكة العربية السعودية من حماية أمنها القومي بشكل أفضل بما في ذلك مكافحة الإرهاب والمخابرات والتدريب والتعليم الدفاعي والخدمات الطبية واللوجستية ” .