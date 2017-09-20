⁠⁠⁠⁠⁠فضيحة.. التليفزيون الإيراني يحرف كلمة ترامب في الأمم المتحدة

طهران(صدى):

حرف التلفزيون الرسمي الإيراني، كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، في فضيحة من العيار الثقيل، حيث لم يحتمل المترجم الهجوم القاسي الذي وجهه ترامب إلى النظام الإيراني، بعد أن وصفه بـ ” المارق ” .

وذكرت وكالات الأنباء، أنه حينما اتّهم ترامب إيران بأنها ” دولة مارقة تتمثل صادراتها الأساسية في العنف وإراقة الدماء والفوضى ” ، قال المترجم باللغة الفارسية: ” إيران تتحدث عن تدمير إسرائيل ” .

وحين قال ترامب: ” بغضّ النظر عن القوة العسكرية الهائلة للولايات المتحدة، ما يخشاه القادة الإيرانيون أكثر هو شعبهم ” ، قال المترجم: ” جيش الولايات المتحدة قوي جدًّا والأمة الإيرانية أمة قوية جدًّا ” .

أما قول ترامب: ” هذا ما يدفع النظام الإيراني إلى التضييق على الوصول إلى الإنترنت وإطلاق النار على متظاهرين طلبة عزل، وسجن من يريدون إصلاح النظام السياسي ” ، فقد قام المترجم بنقله إلى الفارسية قائلًا: ” تشهد إيران كثيرً من الحوادث التي هي غير مقبولة من وجهة نظرنا ” .