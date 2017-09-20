تخريج 151 طبيباً من الدراسات العليا في ” تخصصي الرياض “

طلال الغامدي(صدى):

شهد وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور توفيق الربيعة مساء اليوم الأربعاء، حفلة تخريج 151 طبيباً وطبيبة لبرنامجي زمالة البورد السعودي، والتخصص الدقيق، الذين تلقوا تدريبهم في المستشفى، وذلك في قاعة الأميرة هيا بجامعة الفيصل في الرياض.

شهد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مساء اليوم الأربعاء، حفل تخريج 151 طبيباً وطبيبة أكملوا برامج الزمالة ” البورد السعودي ” وبرامج التخصص الدقيق في المستشفى التخصصي بالرياض منهم 126 طبيباً وطبيبة سعوديون و25 طبيبا وطبيبة من جنسيات عربية مختلفة.

وبدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم قدمت مسيرة الخريجين وعرضاً مرئياً عن برامج الدراسات الطبية العليا.

بعد ذلك ألقت المبتعثة من وزارة الصحة في مملكة البحرين الدكتورة جنان بنت حارث درويش كلمة الخريجين عبرت من خلالها عن سعادتها وزملائها الأطباء والطبيبات الذين أكملوا برامج الدراسات الطبية العليا, مقدمة شكرها لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على ما تم توفيره من بيئة تدريبية متميزة وتأهيل أكاديمي عال.