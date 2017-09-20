روما يفوز على بينفينتو في الدوري الإيطالي

ماجد محمد(صدى):

فاز فريق روما لكرة القدم على نظيره بينفينتو برباعية نظيفة فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب سانتا كولومبا فى الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

أحرز إدين دجيكو هدفين فى الدقيقتين 22 و 52.. وفى الدقيقتين 35 و 74 سجل لاعبا بينفينتو فابيو لوتشيوني ورينزو فينوتي على ترتيب هدفين بالخطأ في مرمى فريقهما ليحتسبا هدفين لصالح روما.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد روما فى جدول ترتيب الكاليتشو إلى 9 نقاط فى المركز الخامس، فيما مازال بينفينتو فى المركز الأخير ” الـ 20 ” برصيد صفر نقاط.