بالفيديو والصور.. انهيارات وضحايا وخراب في زلزال المكسيك المدمر

مكسيكو(صدى):

أظهرت الصور ومقاطع الفيديو، حالة الفوضى العارمة التي خلفها الزلزال المدمر الذي ضرب المكسيك أمس بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر، حالات الانهيارات والسقوط، واستخراج الضحايا من تحت الأنقاض، كما كشفت عن تأرجح العديد من المباني فيما كان ساكنوها بداخلها، وتعالت صرخاتهم خوفًا وهلعًا.

ورصدت الصور، استمرار جهود رجال الإنقاذ والمتطوعين، طوال الليل لتحديد مكان الضحايا في مبنيين في مدينة مكسيكو، وتحديدا في منطقة ” كواوتيموك ” ، التى دمرها الزلزال، ويُعتقد أن 10 أشخاص كانوا في مبنى مكون من 8 طوابق، لقوا مصرعهم، فيما تم إنقاذ ثلاثة أشخاص من تحت الأنقاض، بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.