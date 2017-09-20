بالفيديو والصور.. يمنية تقتل قيادي حوثي حاول اغتصابها
جرائم مليشيات الحوثي لا تنتهى، فالقتل وارتكاب الموبقات، أسلوبهم، هذا ما أكدته بلقيس الرغيل سيدة يمنية، حاول قيادى حوثي الاعتداء عليها واغتصابها، بعد قتله شقيقها، في إحدى القرى التابعة لمحافظة عمران اليمنية، لكنها ضربته بالفأس وأردته قتيلا في الحال.
وأكدت بلقيس الرغيل، في تصريحات لها اليوم الأربعاء، أنها قتلت القيادي الحوثي عبدالله المفلح، بواسطة فأس، بعد أن اقتحم منزلها وقام بقتل أخيها يوسف الرغيل وأطلق الرصاص أيضا على أبيها مخلفا إصابة في يده.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 923 ] نشر منذ 5 ساعات
اقسم بالله إنك كفو
لعنت الله عليكم يااذناب المجوس
ام البنات[ عدد التعليقات: 1316 ] نشر منذ 4 ساعات
والله والنعم ببنت الرجال كفو
المتهور[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا مشكله ثأر لا تربطوا المواضيع في ذالك
بنت القاضي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
كفو والله يابنت الرجال وهو الى جهنم وبئس المصير
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 923 ] نشر منذ 4 ساعات
المتهور
جبال مران وقلبناها موت حمر لو فيك خير كان مع الرجال بالجبهة بس الي يحتمي بالرجال ويتشدق مو رجال
لايكثـــر[ عدد التعليقات: 19178 ] نشر منذ 53 دقيقة
لعنة الله عليه من صوتها واضح انها متأثرة
الواقع[ عدد التعليقات: 5183 ] نشر منذ 21 دقيقة
الى جهنم وبئس المصير ايها الحوثي المجوسي الصهيوني وبلقيس تستحق التكريم لشجاعتها