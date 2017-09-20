بالفيديو والصور.. يمنية تقتل قيادي حوثي حاول اغتصابها

فهمي محمد(صدى):

جرائم مليشيات الحوثي لا تنتهى، فالقتل وارتكاب الموبقات، أسلوبهم، هذا ما أكدته بلقيس الرغيل سيدة يمنية، حاول قيادى حوثي الاعتداء عليها واغتصابها، بعد قتله شقيقها، في إحدى القرى التابعة لمحافظة عمران اليمنية، لكنها ضربته بالفأس وأردته قتيلا في الحال.

وأكدت بلقيس الرغيل، في تصريحات لها اليوم الأربعاء، أنها قتلت القيادي الحوثي عبدالله المفلح، بواسطة فأس، بعد أن اقتحم منزلها وقام بقتل أخيها يوسف الرغيل وأطلق الرصاص أيضا على أبيها مخلفا إصابة في يده.