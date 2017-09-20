  • الخميس 21

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالفيديو والصور.. يمنية تقتل قيادي حوثي حاول اغتصابها

بالفيديو والصور.. يمنية تقتل قيادي حوثي حاول اغتصابها

بالفيديو والصور.. يمنية تقتل قيادي حوثي حاول اغتصابها
فهمي محمد(صدى):

جرائم مليشيات الحوثي لا تنتهى، فالقتل وارتكاب الموبقات، أسلوبهم، هذا ما أكدته بلقيس الرغيل سيدة يمنية، حاول قيادى حوثي الاعتداء عليها واغتصابها، بعد قتله شقيقها، في إحدى القرى التابعة لمحافظة عمران اليمنية، لكنها ضربته بالفأس وأردته قتيلا في الحال.

وأكدت بلقيس الرغيل، في تصريحات لها اليوم الأربعاء، أنها قتلت القيادي الحوثي عبدالله المفلح، بواسطة فأس، بعد أن اقتحم منزلها وقام بقتل أخيها يوسف الرغيل وأطلق الرصاص أيضا على أبيها مخلفا إصابة في يده.


الوسوم:, ,

7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1316 ] نشر منذ 4 ساعات

والله والنعم ببنت الرجال كفو

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات

هذا مشكله ثأر لا تربطوا المواضيع في ذالك

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات

كفو والله يابنت الرجال وهو الى جهنم وبئس المصير

[ عدد التعليقات: 923 ] نشر منذ 4 ساعات

المتهور
جبال مران وقلبناها موت حمر لو فيك خير كان مع الرجال بالجبهة بس الي يحتمي بالرجال ويتشدق مو رجال

[ عدد التعليقات: 19178 ] نشر منذ 53 دقيقة

لعنة الله عليه من صوتها واضح انها متأثرة

[ عدد التعليقات: 5183 ] نشر منذ 21 دقيقة

الى جهنم وبئس المصير ايها الحوثي المجوسي الصهيوني وبلقيس تستحق التكريم لشجاعتها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *