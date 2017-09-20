  • الخميس 21

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الخبر في صورة
  3. ايفانكا ترامب مع ابن أخيها المولود حديثا

ايفانكا ترامب مع ابن أخيها المولود حديثا

ايفانكا ترامب مع ابن أخيها المولود حديثا

24 تعليق

[ عدد التعليقات: 4631 ] نشر منذ 4 ساعات

عمته😁فعلا جننت وهبلت مدري على ايش😊😁😁 يحليلي بيقولون الحين تغارين منها😂😊😁😁

[ عدد التعليقات: 9159 ] نشر منذ 4 ساعات

مااتوقع اي احد عاقل بيفكر مجرد تفكير 💭
ان بنت عاقلة ومسلمة مثلك تغار من هالعينات
عدا انصاف العقول فماعليهم حرج

[ عدد التعليقات: 4631 ] نشر منذ 3 ساعات

تمر الأيام بسرعه .. تتساقط أوراق التقويم .. ويبقى الأمل بالله كبيراً أن يحمل العام الجديد كل أسباب السعادة

[ عدد التعليقات: 18797 ] نشر منذ 3 ساعات

يا رب يجعلها سنة خير وفرح وسعاده ونفرح بك. يا جنوبيه وتزيد الافراح واليالي الملاح

[ عدد التعليقات: 9159 ] نشر منذ 3 ساعات

لا قطعت الموضوع مررره
خليها تكل وتمل،، ههههه
دوري لي بنت خلوقة ع ذوقك وعادي لو زهرانية قحطانية غامدية كلهم طيبين،، 💕

[ عدد التعليقات: 9159 ] نشر منذ 3 ساعات

يا رب يجعلها سنة خير وفرح وسعاده ونفرح بك. يا جنوبيه وتزيد الافراح والليالي الملاح.
ونشوفك ام ي جوجو قريب يارب 🌸 هههه

[ عدد التعليقات: 4631 ] نشر منذ 3 ساعات

تسلمين فديتك❤😘ان شاء الله سنه خيروفرح وسعاده لك❤وللجميع يارب😊

[ عدد التعليقات: 18797 ] نشر منذ 3 ساعات

جنوبيه خذي هذي على الطاير قبل النام وبغي ردها

يابنت انا بنشدك عن سالف اهلك وش حالهم يابنت لاجاهم الضيف
ان قدر المولى توصلت لاهلك واسعى في في المجمول واروض الكيف

[ عدد التعليقات: 4631 ] نشر منذ 3 ساعات

ههههه😊الله يقطع ابليسكم زوجتوني واممتوني بعد😊😁😁ماعليه وبعزمكم😊😊😁 الصدق معاد نبي غير العافيه القوازه دي خلاص مليت مثل امك ياخوي لهفه😊😁😁والا اللي حولي غثوني كمان😂😂😢تعبانه ولا عاد فيني حيل😊😁😁الله يرزقك ياخوي لهفه ومن يريد عاجل غير اجل يارب😊

[ عدد التعليقات: 4631 ] نشر منذ 3 ساعات

ولوصار يوم من الايام قوازه😊😁برسل لكم صوره بنتي والا ولدي😁للصحيفه هنا مع ايفانكا وولد اخوها☝😊😁😁

[ عدد التعليقات: 4631 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههه😊😊صح لسان ياالشاعره الفارسه❤والراويه كمان مو قلت لك انك مثل الشرهان😊😁ويبي لي استعين به بس وين نلقاه لحل اللغز ابيه هو يحله ويرد عليك😊😊😊😊😁

[ عدد التعليقات: 9159 ] نشر منذ 2 ساعتين

نشعه لازرتي جوجو،، تكفين اقنعيها تعيش حياتها وتنسى اللي فات،، ترى البنت اصيلة واخلاقها ماشاء الله

[ عدد التعليقات: 4631 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههه😊هلا بها مليون ان ماشالتها الآرض تشيلها اعيوني😊😁ياخوي لهفه😊وتسلم انت بعد من طيب اصلك😊 بس مدري علامي من عقب ابياتها❤ملدوغه ليكون مرسله لي عقرب موعلى بعضي ابد😊😁😁

[ عدد التعليقات: 9159 ] نشر منذ 1 ساعة

مدري بس الظاهر تبي لك الخير هههههه
وبتوشفك وتزورك،، وتغير من قناعاتك للافضل
الله يسعد قلبها وقلبك يارب 🌸
..

[ عدد التعليقات: 4631 ] نشر منذ 58 دقيقة

والله اني كاتم باالصدر ضيق ماشكيته لو لأعز الاصدقا اكتم الاحزان عن وجه الصديق وابتسم لو كان في صدري شقا

[ عدد التعليقات: 4631 ] نشر منذ 53 دقيقة

الاستغفار : يسقي جفاف الأحزان والاوجاع ويزرعها أفراح ويزهر أغصان الحياة الذابله #استغفر_الله العظيم وأتوب إليه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *