ايفانكا ترامب مع ابن أخيها المولود حديثا

الخميس 21
سبتمبر
هذي هي اللي مجننة بعض الذكور؟!!!
يازين بنت البلد طبيعية لا تجميل ولا تعديل بخلقة ربها..♥
عمته😁فعلا جننت وهبلت مدري على ايش😊😁😁 يحليلي بيقولون الحين تغارين منها😂😊😁😁
يازينهم زيناه
مااتوقع اي احد عاقل بيفكر مجرد تفكير 💭
ان بنت عاقلة ومسلمة مثلك تغار من هالعينات
عدا انصاف العقول فماعليهم حرج
يا ألبي 😍
😊😁
هههههههههههههههههه هنا المعقل طيب خلونا هنا
اقول الراجحيه ايش سوت. سئلت واستحثت في الموضوع. والى. سر در مكانك
تمر الأيام بسرعه .. تتساقط أوراق التقويم .. ويبقى الأمل بالله كبيراً أن يحمل العام الجديد كل أسباب السعادة
ههههه❤
يا رب يجعلها سنة خير وفرح وسعاده ونفرح بك. يا جنوبيه وتزيد الافراح واليالي الملاح
لا قطعت الموضوع مررره
خليها تكل وتمل،، ههههه
دوري لي بنت خلوقة ع ذوقك وعادي لو زهرانية قحطانية غامدية كلهم طيبين،، 💕
يا رب يجعلها سنة خير وفرح وسعاده ونفرح بك. يا جنوبيه وتزيد الافراح والليالي الملاح.
ونشوفك ام ي جوجو قريب يارب 🌸 هههه
تسلمين فديتك❤😘ان شاء الله سنه خيروفرح وسعاده لك❤وللجميع يارب😊
جنوبيه خذي هذي على الطاير قبل النام وبغي ردها
يابنت انا بنشدك عن سالف اهلك وش حالهم يابنت لاجاهم الضيف
ان قدر المولى توصلت لاهلك واسعى في في المجمول واروض الكيف
ههههه😊الله يقطع ابليسكم زوجتوني واممتوني بعد😊😁😁ماعليه وبعزمكم😊😊😁 الصدق معاد نبي غير العافيه القوازه دي خلاص مليت مثل امك ياخوي لهفه😊😁😁والا اللي حولي غثوني كمان😂😂😢تعبانه ولا عاد فيني حيل😊😁😁الله يرزقك ياخوي لهفه ومن يريد عاجل غير اجل يارب😊
ولوصار يوم من الايام قوازه😊😁برسل لكم صوره بنتي والا ولدي😁للصحيفه هنا مع ايفانكا وولد اخوها☝😊😁😁
ههههه😊😊صح لسان ياالشاعره الفارسه❤والراويه كمان مو قلت لك انك مثل الشرهان😊😁ويبي لي استعين به بس وين نلقاه لحل اللغز ابيه هو يحله ويرد عليك😊😊😊😊😁
نشعه لازرتي جوجو،، تكفين اقنعيها تعيش حياتها وتنسى اللي فات،، ترى البنت اصيلة واخلاقها ماشاء الله
هههههه😊هلا بها مليون ان ماشالتها الآرض تشيلها اعيوني😊😁ياخوي لهفه😊وتسلم انت بعد من طيب اصلك😊 بس مدري علامي من عقب ابياتها❤ملدوغه ليكون مرسله لي عقرب موعلى بعضي ابد😊😁😁
مدري بس الظاهر تبي لك الخير هههههه
وبتوشفك وتزورك،، وتغير من قناعاتك للافضل
الله يسعد قلبها وقلبك يارب 🌸
..
والله اني كاتم باالصدر ضيق ماشكيته لو لأعز الاصدقا اكتم الاحزان عن وجه الصديق وابتسم لو كان في صدري شقا
الاستغفار : يسقي جفاف الأحزان والاوجاع ويزرعها أفراح ويزهر أغصان الحياة الذابله #استغفر_الله العظيم وأتوب إليه
ههههه😊آمين ومن يقول يارب😊
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§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9159 ] نشر منذ 5 ساعات
هذي هي اللي مجننة بعض الذكور؟!!!
يازين بنت البلد طبيعية لا تجميل ولا تعديل بخلقة ربها..♥
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4631 ] نشر منذ 4 ساعات
عمته😁فعلا جننت وهبلت مدري على ايش😊😁😁 يحليلي بيقولون الحين تغارين منها😂😊😁😁
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18797 ] نشر منذ 4 ساعات
يازينهم زيناه
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9159 ] نشر منذ 4 ساعات
مااتوقع اي احد عاقل بيفكر مجرد تفكير 💭
ان بنت عاقلة ومسلمة مثلك تغار من هالعينات
عدا انصاف العقول فماعليهم حرج
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14510 ] نشر منذ 3 ساعات
يا ألبي 😍
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4631 ] نشر منذ 3 ساعات
😊😁
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18797 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههه هنا المعقل طيب خلونا هنا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18797 ] نشر منذ 3 ساعات
اقول الراجحيه ايش سوت. سئلت واستحثت في الموضوع. والى. سر در مكانك
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4631 ] نشر منذ 3 ساعات
تمر الأيام بسرعه .. تتساقط أوراق التقويم .. ويبقى الأمل بالله كبيراً أن يحمل العام الجديد كل أسباب السعادة
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4631 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههه❤
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18797 ] نشر منذ 3 ساعات
يا رب يجعلها سنة خير وفرح وسعاده ونفرح بك. يا جنوبيه وتزيد الافراح واليالي الملاح
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9159 ] نشر منذ 3 ساعات
لا قطعت الموضوع مررره
خليها تكل وتمل،، ههههه
دوري لي بنت خلوقة ع ذوقك وعادي لو زهرانية قحطانية غامدية كلهم طيبين،، 💕
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9159 ] نشر منذ 3 ساعات
يا رب يجعلها سنة خير وفرح وسعاده ونفرح بك. يا جنوبيه وتزيد الافراح والليالي الملاح.
ونشوفك ام ي جوجو قريب يارب 🌸 هههه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4631 ] نشر منذ 3 ساعات
تسلمين فديتك❤😘ان شاء الله سنه خيروفرح وسعاده لك❤وللجميع يارب😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18797 ] نشر منذ 3 ساعات
جنوبيه خذي هذي على الطاير قبل النام وبغي ردها
يابنت انا بنشدك عن سالف اهلك وش حالهم يابنت لاجاهم الضيف
ان قدر المولى توصلت لاهلك واسعى في في المجمول واروض الكيف
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4631 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههه😊الله يقطع ابليسكم زوجتوني واممتوني بعد😊😁😁ماعليه وبعزمكم😊😊😁 الصدق معاد نبي غير العافيه القوازه دي خلاص مليت مثل امك ياخوي لهفه😊😁😁والا اللي حولي غثوني كمان😂😂😢تعبانه ولا عاد فيني حيل😊😁😁الله يرزقك ياخوي لهفه ومن يريد عاجل غير اجل يارب😊
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4631 ] نشر منذ 3 ساعات
ولوصار يوم من الايام قوازه😊😁برسل لكم صوره بنتي والا ولدي😁للصحيفه هنا مع ايفانكا وولد اخوها☝😊😁😁
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4631 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه😊😊صح لسان ياالشاعره الفارسه❤والراويه كمان مو قلت لك انك مثل الشرهان😊😁ويبي لي استعين به بس وين نلقاه لحل اللغز ابيه هو يحله ويرد عليك😊😊😊😊😁
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9159 ] نشر منذ 2 ساعتين
نشعه لازرتي جوجو،، تكفين اقنعيها تعيش حياتها وتنسى اللي فات،، ترى البنت اصيلة واخلاقها ماشاء الله
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4631 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه😊هلا بها مليون ان ماشالتها الآرض تشيلها اعيوني😊😁ياخوي لهفه😊وتسلم انت بعد من طيب اصلك😊 بس مدري علامي من عقب ابياتها❤ملدوغه ليكون مرسله لي عقرب موعلى بعضي ابد😊😁😁
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9159 ] نشر منذ 1 ساعة
مدري بس الظاهر تبي لك الخير هههههه
وبتوشفك وتزورك،، وتغير من قناعاتك للافضل
الله يسعد قلبها وقلبك يارب 🌸
..
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4631 ] نشر منذ 58 دقيقة
والله اني كاتم باالصدر ضيق ماشكيته لو لأعز الاصدقا اكتم الاحزان عن وجه الصديق وابتسم لو كان في صدري شقا
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4631 ] نشر منذ 53 دقيقة
الاستغفار : يسقي جفاف الأحزان والاوجاع ويزرعها أفراح ويزهر أغصان الحياة الذابله #استغفر_الله العظيم وأتوب إليه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4631 ] نشر منذ 26 دقيقة
ههههه😊آمين ومن يقول يارب😊