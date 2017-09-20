بالأسماء.. ” الداخلية ” تعلن المقبولين مبدئيًّا في الأمن الدبلوماسي

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية، إدارة القبول والتسجيل، نتائج المقبولين مبدئيًّا لمن سبق لهم التسجيل بالوظائف العسكرية ” جندي ” ، في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي بالأمن العام.

وطالبت الوزارة جميع المتقدمين الاستعلام عن قبولهم المبدئي وموعد مراجعة اللجنة بمقرها (مدينة تدريب الأمن العام بمدينة الرياض- مقابل كلية الملك فهد الأمنية- طريق خريص، حسب الموعد المحدد لكل متقدم في “ نتيجة القبول ” ؛ وذلك لاستكمال مسوغات القبول والتسجيل وانطباق الشروط.

وبينت الوزارة، أن على المقبولين مبدئيًّا ضرورة اصطحاب الأوراق المطلوبة والتقيد بالشروط التالية:

أصل الهوية الوطنية وصورة منها.

أصل شهادة الثانوية العامة وصورة طبق الأصل.

صورة من اختبار القدرات.

عدد (5) صور شخصية ملونة حديثة مقاس (4×6) مكشوف الرأس.

ملف علاقي أخضر ترتب بداخله جميع الأوراق المطلوبة أعلاه.

الحضور بالزي الرياضي مع حلاقة الرأس رقم (4).

نموذج موعد المقابلة الشخصية.

ولمعرفة نتائج المقبولين مبدئيًّا، اضغط (هنا).