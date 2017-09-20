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بالأسماء.. ” الداخلية ” تعلن المقبولين مبدئيًّا في الأمن الدبلوماسي

بالأسماء.. ” الداخلية ” تعلن المقبولين مبدئيًّا في الأمن الدبلوماسي
نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية، إدارة القبول والتسجيل، نتائج المقبولين مبدئيًّا لمن سبق لهم التسجيل بالوظائف العسكرية ” جندي ” ، في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي بالأمن العام.

وطالبت الوزارة جميع المتقدمين الاستعلام عن قبولهم المبدئي وموعد مراجعة اللجنة بمقرها (مدينة تدريب الأمن العام بمدينة الرياض- مقابل كلية الملك فهد الأمنية- طريق خريص، حسب الموعد المحدد لكل متقدم في “ نتيجة القبول ” ؛ وذلك لاستكمال مسوغات القبول والتسجيل وانطباق الشروط.

وبينت الوزارة، أن على المقبولين مبدئيًّا ضرورة اصطحاب الأوراق المطلوبة والتقيد بالشروط التالية:

أصل الهوية الوطنية وصورة منها.
أصل شهادة الثانوية العامة وصورة طبق الأصل.
صورة من اختبار القدرات.
عدد (5) صور شخصية ملونة حديثة مقاس (4×6) مكشوف الرأس.
ملف علاقي أخضر ترتب بداخله جميع الأوراق المطلوبة أعلاه.
الحضور بالزي الرياضي مع حلاقة الرأس رقم (4).
نموذج موعد المقابلة الشخصية.
ولمعرفة نتائج المقبولين مبدئيًّا، اضغط (هنا).


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