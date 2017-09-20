محكمة مصرية تؤيد حبس توفيق عكاشة في تزوير شهادة الدكتوراه

القاهرة(صدى):

أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بالقاهرة حيثيات حكمها بحبس البرلماني السابق ” توفيق عكاشة ” سنةً مع الشغل والنفاذ، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى شهادة مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ” العميد عاصم أحمد عبدالله ” الذي أكد أن تحرياته أثبتت أن الشهادة مزورة.

وبالاستعلام من المجلس الأعلى للجامعات والسفارة الأمريكية بالقاهرة؛ تبين عدم وجود جامعة تحمل ذلك الاسم ” ليكوود برادنتون ” ، وأن المتهم استعمل الشهادة بأنْ قدمها إلى اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب 2015 على الرغم من علمه بتزويرها.