أمير المنطقة الشمالية يستقبل مدير جامعة الملك فهد

خالد الضبيبي(صدى):

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء، مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

واستمع سموه لإيجازٍ عن المشروعات التي تمت في الجامعة، وعززت انطلاقتها للعام الدراسي الحالي، منوهاً سموه بما يلقاه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من دعمٍ واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وأكد سموه على دور الجامعات في تطوير وتنمية المجتمعات، من خلال الأبحاث والدراسات، وضرورة العمل على الاستفادة من وادي الظهران للتقنية لتحويل أبحاثه ودراساته لمنتجات تضيف للاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة أن تعمل الجامعة مع شركائها على تأهيل طلبتها، وتوفير الإرشاد الجامعي اللازم لهم، متمنياً للجامعة ومنسوبيها التوفيق.