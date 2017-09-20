⁠⁠⁠⁠⁠الاحتلال يوقف رئيس أكاديمية الأقصى للتراث 3 أشهر

القدس(صدى):

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث، ناجح بكيرات، قراراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 3 شهور.

يذكر أن الاحتلال اعتقل سابقا بكيرات وأبعده عن القدس القديمة والأقصى المبارك لفترات متفاوتة.

من ناحية أخرى، مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلى في القدس، اليوم الأربعاء، اعتقال المعلمة في المسجد الأقصى خديجة خويص، إلى يوم الأحد القادم، علماً أنها معتقلة منذ أسابيع.

وقالت الأسيرة خويص خلال جلسة المحكمة، إن السجانين يجبرونها على نزع حجابها وجلبابها أثناء احتجازها في الزنازين، ولا يعيدونها حتى موعد جلسة المحكمة.