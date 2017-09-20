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⁠⁠⁠⁠⁠” مكافحة الاحتكار الروسية ” تحذر ” أبل ” بفرض غرامات جديدة عليها

⁠⁠⁠⁠⁠” مكافحة الاحتكار الروسية ” تحذر ” أبل ” بفرض غرامات جديدة عليها
موسكو(صدى):

أعلن أيجور أرتيمييف رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية، أن الهيئة حذرت شركة ” أبل ” الأمريكية بفرض عقوبات أكثر صرامة عليها، إذا اكتشفت مرة أخرى تلاعبها بأسعار هواتفها الذكية الجديدة من طراز آيفون في روسيا. وقال أرتمييف، اليوم/ الأربعاء/ ” على الجميع أن يفهموا أننا في المرة الأولى نحذر، وفي المرة الثانية نبدأ بالفعل بالمحاسبة ونعاقب بأقصى حد ” .

يُذكر أن الهيئة الفيدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار اكتشفت أن شركة ” أبل ” تنتهك قانون حماية المنافسة في حالات سابقة وغرمتها 1.75 مليون روبل.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 12182 ] نشر منذ 44 دقيقة

ابتلشت ابل روسيا منا والصين منا

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