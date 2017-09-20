برشلونة يستنكر محاولات وقف استفتاء إقليم كتالونيا

نواف السالم(صدى):

استنكر نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، أي محاولة لوقف إجراء استفتاء التصويت على انفصال إقليم كتالونيا مطلع الشهر المقبل.

وذكرت شبكة (إية بي سي) الإخبارية الأمريكية، أن النادي الكتالوني أصدر بيانًا بعد حملة شنتها السلطات الإسبانية على استعدادات الإقليم لإجراء الاستفتاء الذي وصفته الحكومة الإسبانية بغيرالقانوني، وجدد النادي دعمه إرادة الأغلبية في الإقليم بطريقة مدنية وسلمية ومثالية.

كانت وزارة الداخلية الإسبانية، أعلنت مصادرة قرابة 10 ملايين بطاقة اقتراع خططت سلطات إقليم كتالونيا استخدامها في الاستفتاء على استقلال الإقليم، وصادرت لافتات مراكز اقتراع ومستندات خاصة بمسؤولين عن عملية التصويت، وذلك خلال مداهمة أمنية على مخزن بقرية صغيرة خارج مدينة برشلونة.

تأتي هذه المداهمة الأمنية في إطار ملاحقة أمنية وقضائية تقودها السلطات الإسبانية في محاولة لوقف الاستفتاء الذي دعت له الحكومة الداعمة للانفصال في إقليم كتالونيا، فيما تؤكد إسبانيا أنه غيرقانوني، وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بضبط ما يقرب من 10 مسؤولين بالإقليم في إطار المحاولات ذاتها.

يذكر أن 5.5 مليون شخص لهم حق التصويت في الاستفتاء، وتظهر استطلاعات الرأي تفضيل السكان لإجراء الاستفتاء إلا أن النسب متقاربة فيما يتعلق بالموافقة على الانفصال.