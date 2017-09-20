” هيئة الترفيه ” تعلن موعد احتفالات اليوم الوطني البحرية بجازان

حسن الجعفري(صدى):

تطلق الهيئة العامة للترفيه ضمن احتفالاتها باليوم الوطني فعالية ” احتفالات اليوم الوطني البحرية ” وذلك يوم السبت المقبل 23 سبتمبر في الكورنيش مقابل منتزه سلوى بمنطقة جازان من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تقديم عروض مائية متعددة الوسائط لتروي نبذة من حكاية المملكة وحرصاً على أن يستمتع بها الجميع حيث سيتم إعادة العرض كل نصف ساعة.

وأوضحت الهيئة، أنه سيتم من خلالها سرد تاريخ المملكة، وثقافتها ثم رؤيتها الحكيمة، وستختم بتحية وتقدير واحترام لأبطالنا وشهدائنا البواسل.

وأضافت الهيئة العامة للترفيه، أن هناك العديد من الفعاليات المصاحبة منها القرية الترفيهية العائلية لجميع العائلة.

وأصدرت الهيئة دليل تعريفي يحوي جميع برامج وفعاليات الهيئة احتفالاً باليوم الوطني ويمكن الاطلاع عليه عن طريق الرابط: من هنا .