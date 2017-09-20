طعن وافد في عرعر وشرطة الشمالية تقبض على الجاني

خالد الضبيبي(صدى):

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية، العقيد د. عويد مهدي، أن غرفة عمليات دوريات الأمن بمدينة عرعر، تلقت أمس بلاغا عن تعرض أحد الأشخاص للطعن في سكن عمال إحدى الشركات.

وأوضح ” مهدي ” أنه تم الانتقال مباشرة من قبل جهة الاختصاص للوقوف على حالة المصاب، مبينا أنه وافد أجنبي تعرض لطعنة غائرة في عنقه باستخدام آلة حادة وتم تنويمه في المستشفى.

وقامت الجهات الأمنية الميدانية ممثلة بدوريات الأمن وإدارة التحريات والبحث الجنائي وإدارة الضبط الإداري ومركز شرطة الفيصلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والبحث والتحري عن المتهم الهارب حتى تمكنت إدارة دوريات الأمن من ضبطه وتسليمه لمركز شرطة الفيصلية.