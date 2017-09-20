تحذير من استخدام الفاكهة والخضروات النيئة للأطفال

باريس(صدى):

حذرخبيرالتغذية والعلاج الطبيعي الفرنسي باتريك سوروج من استخدام الأغذية النيئة أو التي يتم طهيها على البخار أو النصف مطبوخه؛ خاصة اللحوم والأسماك والبيض بالنسبة للذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي؛ وهم الأطفال أقل من 3 سنوات وكبار السن والمرأة الحامل أو التي ترضع طفلها.

وقال خبيرالتغذية – في أحدث دراساته العلمية المنشورة في مجلة لوبوان – إن الخضروات النيئة لا تتناسب مع الأطفال الأقل من 18 شهراً أو كبار السن الذين يعانون من ضعف في الأمعاء ، وعلى رغم فوائد الأطعمة النيئة للاستفادة من فيتامينات (ج، ب، أ، ب 9)، وأوميجا- 3؛ والتي تنخفض مع عملية الطهي،إلا أن ألياف بعض الفاكهة والخضروات تؤدي إلى تهيج الأمعاء.