دراسة: الشخص شديد الحساسية يفتقد الشجاعة والثقة بالنفس
شرحت عالمة النفس الفرنسية سافوريو توما سللا، في جامعة باريس، كيفية التخلص من سرعة التأثر بكلام الآخرين وأن يكون الشخص شديد الحساسية سواء كان في المدرسة أو العمل أو الأسرة وأن هذا الشخص يكون غير واثق في نفسه وغير شجاع ، حيث أنه لا يستطيع مواجهة من ينتقدونه، بل ويفضل العزلة بدلاً من الاندماج معهم، ما يؤدي إلى تعقيد العلاقات مع الآخرين.
وأوضحت العالمة الفرنسية الطريقة المثلى للتغلب على هذا الشعور بعدم أخذ موقف سريع من الانتقادات التي توجهه إليه وفي حالة عدم القدرة على تحمل الأوضاع يجب الانسحاب في هدوء ومحاولة المشي لفترة طويلة بعيداً عن الآخرين حتى تسترد الثقة بالنفس ومواجهة الموقف بشجاعة وعدم التدقيق على كل صغيرة وكبيرة عما يدور حولك وأخذ الأمور بسلاسة.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19539 ] نشر منذ 1 ساعة
في دورات تأهيلية للثقة باالنفس
والبعض يلجاء لطبيب نفسي
لكن عن نفسي انا فاالدنيا أكبر معلم للإنسان
الي يحسبها صح
الناس لاتودي ولاتجيب
ولو خدمك وعطاك مره مابيعطيك دايم
قد تدخل احيانآ مطعم او مقهى وتلاحظ الناس يناظرون لك
ويهرجون فيك
لكن كلها دقايق وينسونك
لأن كلن عنده همومه ومشاغله
حتى لو هرج فيك شوي وينساااك ويغوص ف اعماق مشاكلةالخاصة
فلاتهتم ولا تلتفت لأحد
خل عندك مبداء ثابت ف الحياة وامش عليه🤗
alfahd42[ عدد التعليقات: 12182 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يشفي كل مريض والحساسيه مرض
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19539 ] نشر منذ 41 دقيقة
الحساسية مالها دخل ياالفهد
هذا شي ف القلب
ترى الشجاعةهنا👈❤️
alfahd42[ عدد التعليقات: 12182 ] نشر منذ 38 دقيقة
قال لك الشخص شديد الحساسيه