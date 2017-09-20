دراسة: الشخص شديد الحساسية يفتقد الشجاعة والثقة بالنفس

باريس(صدى):

شرحت عالمة النفس الفرنسية سافوريو توما سللا، في جامعة باريس، كيفية التخلص من سرعة التأثر بكلام الآخرين وأن يكون الشخص شديد الحساسية سواء كان في المدرسة أو العمل أو الأسرة وأن هذا الشخص يكون غير واثق في نفسه وغير شجاع ، حيث أنه لا يستطيع مواجهة من ينتقدونه، بل ويفضل العزلة بدلاً من الاندماج معهم، ما يؤدي إلى تعقيد العلاقات مع الآخرين.

وأوضحت العالمة الفرنسية الطريقة المثلى للتغلب على هذا الشعور بعدم أخذ موقف سريع من الانتقادات التي توجهه إليه وفي حالة عدم القدرة على تحمل الأوضاع يجب الانسحاب في هدوء ومحاولة المشي لفترة طويلة بعيداً عن الآخرين حتى تسترد الثقة بالنفس ومواجهة الموقف بشجاعة وعدم التدقيق على كل صغيرة وكبيرة عما يدور حولك وأخذ الأمور بسلاسة.