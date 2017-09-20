10 مخاطر تهدد الشركات العالمية

حمود العنزي(صدى):

أعد المنتدى الأقتصادى العالمي، دراسة حول المخاطر التى تهدد الشركات وتؤثر على أنشطتها، وجاء على رأس التهديدات، الأمن السيبراني وصحة الاقتصاد العالمي واضطراب أسعار الطاقة.

وأبرزت الدراسة الاستقصائية التي تجري بشكل سنوي، عشرة مخاطر رئيسية تشغل الشركات، وهي: البطالة ونقص العمالة، الأزمات المالية، فشل الحكومات، اضطراب أسعار الطاقة، الاضطراب الاجتماعي العميق، فشل الآليات أو المؤسسات المالية، فشل مرافق البنية التحتية الحيوية، الهجمات السيبرانية، الصراعات الإقليمية، الهجمات الإرهابية.