فندق في إسكتلندا يخصص غرفًا صديقة للنساء

إدنبرة(صدى):

خصص فندق في قلب أدنبرة غرفا للنساء ليكون الأول من نوعه الذي يطلق فكرة ” غرف صديقة للنساء ” .

وتقع جميع الغرف المريحة للنساء في طابق واحد وتقوم بخدمة الغرف عاملات فقط، وبها لمسات أنثوية فهي مزودة بمجففات قوية للشعر وإضاءة مناسبة ومرايا قابلة للتعديل مخصصة لوضع مساحيق التجميل، كما يضم الفندق مساحات مخصصة لانتظار السيارات للضيوف من النساء تقع بجوار مدخل الفندق الكائن في منطقة ” هاي ماركت ” .

ويقول أصحاب الفندق إن هذه الغرف مستوحاه من ردود فعل سيدات الأعمال التي لم تعد تجذبهن سلاسل الفنادق، وتشمل المزايا الإضافية مكتبا للكتابة وجهاز تليفزيون بشاشة مسطحة كبيرة وزهورا طبيعية.

وتقول مديرة العمليات، إن الغرف مصممة لتلبية احتياجات ورغبات المسافرات من النساء؛ ولا سيما وأن سيدات الأعمال في ازدياد، لذا نرغب في توفير بيئة مريحة وآمنة للنساء اللاتي يسافرن بمفردهن ليجدن الراحة بعد يوم مشغول وحافل.