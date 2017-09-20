خرافات عن الإسعافات الأولية

متابعات(صدى):

تعتبر الإسعافات الأولية في المنزل او خارجه ضرورية سواء للراشدين او للأطفال لأنها تنقذ حياتهم في الكثير من الأوقات. لكن هذه الإجراءات العلاجية دقيقة أكثر مما تصور وتؤثر أيضًا على مسار العلاج ، لذلك تعرّف الى الأخطاء التي تقترفها في الإسعافات الأولية لتطبقيها بصورة صحيحة.

وفي السياق نفسه، لطالما ترددت على مسامعنا بعض الإجراءات المتعلقة بالإسعافات الأولية ولكنها مجرّد خرافات وحان الوقت لكي تتوقف عن تصديقها نهائيًا! وضع الثلج مباشرة على الكدمات لكي لا تتورم! صحيح أن الثلج يخفف من هذه الكدمات الا أنّ وضعه بشكل مباشر يسبب الحروق الباردة وأيضًا تلف الأعصاب لذلك قُم بالمقابل بلف الكيس الثلجي في منشفة، ثم ضعه على مكان الإصابة.

خفض الحرارة او علاج الحمى بواسطة الخل! يعتمد الكثيرون هذه الطريقة لخفض الحرارة الا أن استخدام كمادات الخل في هذا المجال لا يحقق نتائج ملموسة أولًا وقد يزيد من أعراض الحرارة ثانيًا، نظرًا الى التأخر في العلاج السليم لها ، فتبقى كمادات الماء الفاترة أفضل الوسائل لخفض الحرارة.

استخدام الزبدة لعلاج الحروق! وضع الزبدة على الحروق لعلاجها من الوسائل الخاطئة في هذا المجال لأنها تحبس الحرارة في الجلد وتمنعه من التنفس مما يزيد من مساحة المنطقة المحروقة. ضع في المقابل المكان المصاب لمدة 15 دقيقة تحت الماء البارد.